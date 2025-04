Dono do Botafogo, Textor ironiza jogo com PSG no Mundial de Clubes: 'Um pequeno time de Paris'

"Aparentemente a censura está viva no futebol francês. Vejam o vídeo, com uma referência saudável ao rival de Paris, que foi tão provocativa que foi forçada a ser removida da DAZN pelo PSG", escreveu Textor em seu Instagram nesta segunda-feira, quando também publicou o vídeo enviado à plataforma de streaming na íntegra.

Como dono do Lyon, Textor se envolveu em rixas recentes com Al-Khelaifi a respeito dos direitos de transmissão e venda dos pacotes de televisão do Campeonato Francês. Em fevereiro, em áudio divulgado pelo L'Équipe, o catariano teria chamado Textor de "caubói". No jogo seguinte entre as equipes, o americano foi à partida com um chapéu de caubói, em alusão ao comentário do mandatário do PSG.

No Grupo B, o Botafogo encara o PSG no dia 19 de junho, no Rose Bowl, em Los Angeles, pela segunda rodada da primeira fase do Mundial de Clubes. Antes, a equipe comandada pelo técnico Renato Paiva iniciará a disputa da competição diante do Seattle Sounders, no dia 15, e encerra a fase de grupos diante do Atlético de Madrid, no dia 23.