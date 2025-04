CBF agenda sorteio da 3ª fase da Copa do Brasil para quarta-feira

Os confrontos da terceira fase da Copa do Brasil serão conhecidos nesta quarta-feira. A partir das 15 horas (de Brasília), a CBF vai sortear os duelos e também os mandos de campo em sua sede, no Rio de Janeiro. O sorteio terá transmissão da CBF TV.

A terceira fase vai marcar a estreia de alguns dos principais clubes do País. Campeão do último Brasileirão e da Copa Libertadores, o Botafogo entrará diretamente nesta fase, assim como o Flamengo, atual campeão da Copa do Brasil.

Outros 10 times estrearão nesta fase: Palmeiras (entra via Libertadores), Bahia (Libertadores), CRB (vice da Copa do Nordeste), Internacional (Libertadores), Paysandu (campeão da Copa Verde), Santos (campeão da Série B), São Paulo (Libertadores), Corinthians (Libertadores), Fortaleza (Libertadores) e Cruzeiro (Brasileirão de 2024).