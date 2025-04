Atlético-GO vira para cima do caçula Athletic e estreia com vitória na Série B

Um dos rebaixados da elite, o Atlético-GO fez sua estreia na Série B do Campeonato Brasileiro. Encerrando a primeira rodada, o time goianiense virou para cima do caçula Athletic - ascendido da Série C - por 4 a 2, nesta segunda-feira,no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia.

O Atlético-GO começou a partida em desvantagem com Amorim abrindo o placar para o Athletic. O empate veio ainda na primeira etapa, com Raí Ramos. No segundo tempo, superior, o time da casa virou o marcador com Matheus Felipe e Sandro Lima. Lincoln descontou na reta final, mas Robert, no acréscimo, sacramentou a vitória goiana.

O duelo começou movimentado e quem deu as caras primeiro foi o Athletic e foi efetivo. Amorim fez bela jogada individual, bateu de fora da área e contou com um desvio para abrir o placar, com oito minutos. O Atlético-GO tentou a reação rápida, mas acabou perdendo seu meia de criação, Shaylon, lesionado. Demorando para engrenar, o time da casa acabou vendo os mineiros tomarem conta da partida.