Arteta diz que Arsenal vai para cima do Real Madrid nas quartas da Liga dos Campeões

Apesar de adotar um discurso cuidadoso, o técnico Mikel Arteta prometeu nesta segunda-feira que o Arsenal vai para cima do Real Madrid no jogo de ida das quartas de final da Liga dos Campeões, na terça. A equipe londrina jogará em casa na busca por obter vantagem para o jogo da volta, na Espanha.

"Será apenas o primeiro jogo, mas a intenção é clara para amanhã. Vamos para cima", avisou o treinador. "Estamos prontos para vencer e para derrotá-los, essa é a mentalidade que eu quero. Queremos ser a equipe que temos sido nesta última parte da temporada, com todos os altos e baixos e coisas com as quais temos lidado, e continuar a fazer isso porque essa é a nossa super força."

Arteta tenta encerrar um longo jejum do Arsenal. O time inglês não alcança a semifinal da principal competição de clubes do mundo desde 2009. No mesmo período, o Real foi campeão da Liga dos Campeões por seis vezes.