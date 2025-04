Ancelotti ironiza cobranças no Real Madrid: 'O cara que importa não está cansado de mim'

Nada parece abalar o técnico Carlo Ancelotti no Real Madrid. Nem a cobrança crescente por causa de tropeços recentes, como a derrota para o Valencia no Santiago Bernabéu, por 2 a 1, que fez o Barcelona abrir quatro pontos no topo do Espanhol. Em Londres para o jogo de ida das quartas da Liga dos Campeões, diante do Arsenal, nesta terça-feira, o italiano precisou responder sobre pressão e usou da ironia.

Ao ser questionado sobre pessoas que não estariam satisfeitas com seu trabalho atualmente, ele usou o presidente Florentino Pérez para se defender. "Sim, talvez muitas pessoas estejam cansadas de me ter como treinador deste time, mas o cara que importa não está cansado de mim", afirmou, sorrindo.

Na mira da seleção brasileira mais uma vez, Ancelotti já avisou que jamais pedirá para sair do Real Madrid. Ou seja, caso essa insatisfação cresça sobre o comandante, caberá a Florentino tomar uma decisão.