Ancelotti começa a 'balançar' no Real em meio a interesse da seleção brasileira, diz jornal

A derrota do Real Madrid para o Valencia no sábado, no Santiago Bernabéu, pelo Campeonato Espanhol, foi um duro golpe para o trabalho de Carlo Ancelotti. Atual campeão da Liga dos Campeões, o treinador italiano vem de uma série de resultados em que a equipe madrilenha não entregou tudo que se esperava dela. Além disso, terá sequência decisiva nas próximas semanas e que ditarão a continuidade de seu trabalho à frente do clube merengue.

De acordo com o jornal espanhol As, o treinador começa a "balançar" no cargo após o revés por 2 a 1 na última rodada. Foi a primeira vez, desde 2008, que o Valencia saiu do Santiago Bernabéu com um triunfo. "O italiano dá sintomas claros de desgaste e joga pela seu cargo na Liga dos Campeões e na Copa do Rei", escreveu o jornal.

O Real Madrid inicia nesta semana o duelo pelas quartas de final da Liga dos Campeões, diante do Arsenal, fora de casa, em Londres. Já a decisão da Copa do Rei, diante do Barcelona, no dia 26 de abril, pode pesar ainda mais sobre o futuro do seu trabalho à frente do clube merengue.