São Paulo só empata com Atlético-MG, tem Calleri expulso e segue sem vencer no Brasileiro

O São Paulo foi até Belo Horizonte neste domingo e saiu de lá com um empate sem gols contra o Atlético-MG em duelo válido pela segunda rodada do Brasileirão. Desta forma, o time de Luis Zubeldía completa 180 minutos no Campeonato Brasileiro de 2025 sem conseguir balançar as redes e novamente com uma atuação pouco convincente. O time mineiro também não vive suas melhores fases e somou seu primeiro ponto até aqui. E empatar contra o rival no Mineirão nunca pode ser considerado um resultado ruim.

O conjunto paulista até teve bons momentos no primeiro e chegou a balançar as redes com um gol contra de Everson, mas o VAR mostrou impedimento de Alan Franco e anulou. De resto, os dois times pouco criaram e raras vezes levaram perigo aos goleiros adversários, com um jogo bem truncado das duas partes. Na base do "abafa", o Atlético-MG chegou a assustar o tricolor do Morumbi no final da etapa inicial.

O São Paulo chegou com mais perigo depois da entrada de Lucas Ferreira, com Zubeldía dando mais chances para os jovens da base são-paulina. O jovem de 18 anos chegou a ficar cara a cara com Everson, mas parou no goleiro.