Roma e Juventus empatam, e disputa por vaga na Liga dos Campeões continua embolada na Itália

A Juventus teve mais posse de bola (59%) e saiu na frente aos 40 minutos do primeiro tempo, com Locatelli acertando um belo chute cruzado de fora da área. A Roma chegou ao empate aos 4 minutos do segundo tempo, com Shomurodov, que havia entrado no lugar de Hummels. Ele aproveitou rebote do goleiro Di Gregorio após cabeceio do ataque da Roma depois de uma cobrança de escanteio.

Com o empate, o time da casa foi em busca da virada e finalizou mais do que o rival no segundo tempo, mas foi incapaz de marcar novamente.

ATALANTA PERDE A 3ª SEGUIDA

Terceira colocada no Italiano, com 58 pontos, a Atalanta sofreu o terceiro revés seguido neste domingo. Jogando em casa, no Gewiss Stadium, em Bergamo, o time perdeu da Lazio por 1 a 0, gol de Isaksen, aos 9 minutos do segundo tempo.

A Lazio voltou a vencer depois de dois empates e uma derrota nas últimas três rodadas. O time de Roma chegou aos 55 pontos e entrou de vez na disputa por vaga nas copas europeias. Na próxima rodada, a Atalanta tenta retomar a boa fase recebendo o Bologna, no domingo, e a Lazio faz o clássico com a Roma no mesmo dia.

Mais cedo, dois empates abriram o domingo na Itália. Empoli e Cagliari terminaram sem marcar no Stadio Carlo Castellani. O Empoli está na zona de rebaixamento, na 18ª posição, com 24 pontos, e o Cagliari tem 30 e ocupa a 15ª colocação.