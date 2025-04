Neymar critica nova regra da CBF: 'Futebol está ficando cada vez mais chato'

De acordo com o documento, o intuito de provocar a equipe adversária tem causado "transtorno no ambiente de jogo, produzindo confrontos generalizados e prejudicando a imagem do esporte em larga abrangência nacional e internacional". O ofício destaca ainda o risco de lesão para o próprio jogador protagonista do lance.

É importante destacar que o lance já poderia ser interpretado como atitude antidesportiva porque tem como único objetivo provocar o rival, diferentemente de um drible, chapéu ou caneta, cujo objetivo é se desvencilhar da marcação ou progredir ao gol adversário.

Entretanto, assim como a antiga regra dos seis segundos para o goleiro fazer a reposição da bola, o lance tem histórico de não marcação da falta por parte da arbitragem. Em 2023, o atacante Soteldo, do Santos, subiu na bola para provocar jogadores do Vasco, em vitória por 4 a 1 na Vila Belmiro pelo Campeonato Brasileiro daquele ano. O ato gerou revolta dos atletas do time carioca e a arbitragem teve trabalho para controlar a partida no final.