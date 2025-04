Maria Eduarda Alexandre fica em 8º na fita na Copa do Mundo de ginástica rítmica na Bulgária

A brasileira Maria Eduarda Alexandre terminou na oitava colocação na final da fita neste domingo na etapa de Sofia da Copa do Mundo de ginástica rítmica. Ela foi a última atleta a se apresentar e conseguiu 22.450 pontos. O ouro foi para a ucraniana Taisiia Onofriichuk, com 27.450, a prata ficou com a polonesa Liliana Lewinska, com 27.000, e Rin Keys, dos EUA, terminou com 26.950 e a medalha de bronze.

A brasileira obteve vaga na final da fita com o terceiro lugar na classificatória, no sábado. Na disputa por medalhas, ela cometeu alguns erros após um bom começo de apresentação. A outra representante brasileira na Bulgária foi Geovanna Santos, a Jojô, que terminou no 10º lugar no individual geral, com 105.000 pontos.

Antes de competir na etapa inaugural da Copa do Mundo de 2025, a delegação brasileira fez um estágio com Maryana Pamukova, treinadora de Boryana Kaleyn, vice-campeã olímpica em Paris-2024 no individual geral. "A Bulgária é uma referência na ginástica rítmica, com várias campeãs mundiais e olímpicas. Estar aqui sempre representa uma oportunidade valiosa de desenvolvimento", afirmou Solange Paludo, treinadora de Maria Eduarda.