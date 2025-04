Dérbi de Manchester termina 0 a 0 e complica o City na briga por vaga na Liga dos Campeões

Sob os olhares atentos do ídolo francês Eric Cantona, Manchester United e Manchester City fizeram um clássico movimentado, principalmente no segundo tempo, mas não saíram do empate por 0 a 0, neste domingo, no estádio Old Trafford, pela 31ª rodada do Campeonato Inglês. O resultado foi ruim para os dois lados, principalmente para os visitantes.

O lado celeste foi a 52 pontos e perdeu a chance de ultrapassar o Chelsea na tabela e entrar no G-4, em seu objetivo de conseguir vaga na próxima Liga dos Campeões - ainda pode perder a quinta posição para o Newcastle nesta segunda-feira. Os anfitriões, por sua vez, permanecem no modesto 13º lugar, com 38 pontos.

Houve poucas emoções nos 45 minutos iniciais no dérbi de Manchester. O time do técnico Pep Guardiola pressionou no início do jogo e teve mais posse de bola, mas não conseguiu transformar a superioridade em oportunidades de gol. O técnico espanhol deixou no banco os pontas Doku e Savinho e congestionou o meio de campo com Foden, De Bruyne e Bernardo Silva, mas não conseguiu penetrar na defesa do United.