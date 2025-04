Corinthians confirma lesão no tornozelo e Memphis amplia lista de desfalques na Colômbia

O Corinthians anunciou no início da tarde deste domingo que o atacante Memphis Depay e o meia Igor Coronado ficaram fora da viagem para a Colômbia, onde o time do Parque São Jorge enfrentará o América de Cali, na terça-feira, às 21h30 (horário de Brasília), pela segunda rodada da Copa sul-americana.

De acordo com o clube alvinegro, o astro holandês sofreu um trauma no tornozelo direito na partida com o Vasco, vencida pelo Corinthians por 3 a 0, no sábado, na Neo Química Arena. O jogador foi atingido por Lucas Piton ainda no primeiro tempo e se revoltou com a arbitragem, que nem sequer marcou falta no lance. Depois da partida, exibiu um vídeo mostrando o tornozelo inchado e as marcas das travas da chuteira do vascaíno, ironizando o VAR: "Hoje o VAR viu tudo", escreveu na legenda.

Assim, o técnico Ramón Díaz terá de quebrar a cabeça para montar o setor ofensivo corintiano, já que o meia Igor Coronado sofreu um trauma no ombro esquerdo e também não foi relacionado, assim como Rodrigo Garro, que se recupera de lesão no joelho direito. O goleiro Hugo Souza, o zagueiro Gustavo Henrique e o lateral Angileri são as outras baixas do time por lesão.