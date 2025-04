CBF diz que regra a punição por subir na bola durante jogo cumpre orientação da Conmebol

A nota informa ainda, que a Conmebol orientou árbitros internacionais e assessores atuantes nas competições continentais para a necessidade de aplicação da nova regra como cumprimento de medida técnica e disciplinar. Assim, o atleta que cometer, o que agora é uma infração, dará ao adversário o direito a um tiro livre indireto. Além disso, ele será advertido com um cartão amarelo.

De acordo com o documento emtido pela CBF, no último domingo, um jogador brasileiro e um boliviano receberam amarelo em uma partida do Sul-Americano Sub-17, por esta ação em dois momentos distintos da mesma partida.