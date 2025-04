Vinicius Júnior iguala Ronaldo em gols pelo Real Madrid, mas pode perder posto de cobrador

Autor do gol do Real Madrid na derrota por 2 a 1 para o Valencia, neste sábado, no estádio Santiago Bernabéu, o atacante Vinicius Júnior atingiu a marca de 104 pelo tradicional clube espanhol e igualou a marca de Ronaldo Fenômeno como o maior goleador brasileiro da história do clube.

Um dos principais nomes do Real Madrid e eleito o melhor do mundo pela Fifa na última temporada, Vini Júnior atinge a marca aos 24 anos. Ele chegou ao Real Madrid em 2018, aos 18 anos, após se destacar no Flamengo. Em sua trajetória na capital espanhola, desbancou nomes como Roberto Carlos (69 gols), Marcelo (38 gols) e Kaká (29 gols). Seu companheiro de equipe Rodrygo soma 68 e está a dois gols de ocupar o terceiro posto da lista.

Em sete temporadas na Espanha, o atacante disputou 305 partidas pelo clube e também distribuiu 69 assistências para os companheiros. Na atual temporada, Vini Júnior já soma 20 gols e está perto de alcançar os 24 marcados na campanha anterior, sua melhor marca em Madri.