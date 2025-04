Verstappen deixa McLaren para trás no fim e conquista a pole no Japão; Bortoleto larga em 17º

No Q2, um incêndio no gramado lateral do circuito de Suzuka forçou a interrupção da sessão com bandeira vermelha. Episódios semelhantes já haviam ocorrido nos treinos livres do fim de semana. Os pilotos eliminados na sessão foram Pierre Gasly em 11º, Carlos Sainz em 12º, Fernando Alonso em 13º, Liam Lawson em 14º e Yuki Tsunoda em 15º. Desta vez, Lando Norris foi o mais rápido.

Em sua primeira prova pela Red Bull, na vaga de Liam Lawson, Yuki Tsunoda, que conta com o apoio da torcida japonesa, não conseguiu acompanhar Vertappen e chegar entre os dez primeiros. Apesar de terminar em 15º, ele largará um posto à frente devido a uma punição sofrida por Carlos Sainz, que perdeu três posições após bloquear Lewis Hamilton no Q2.

Em uma disputa entre Verstappen e Piastri no Q3 na tentativa de tirar a pole de Noris, o tetracampeão levou a melhor. Verstappen encerrou o treino classificatório com o melhor tempo e cravou a pole position no Japão - o holandês largará à frente em Suzuka pelo quarto ano seguido.

A corrida oficial acontece neste domingo, às 4h, pelo horário de Brasília.

Confira o grid de largada do GP do Japão de Fórmula 1:

1º- Max Verstappen (HOL/Red Bull), em 1min26s983