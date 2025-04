Pegula confirma favoritismo, bate a 26ª do mundo e vai à final de Charleston pela 1ª vez

Na segunda parcial, a russa conseguiu elevar seu nível, quebrou o saque da rival duas vezes e confirmou seus quatro games de serviço e devolveu o 6/2, empatando o jogo em 1 set a 1.

No set decisivo, aconteceram várias quebras. Pegula passou na frente do placar quando confirmou o break point no 11º game, quando forçou um erro da rival e teve a oportunidade de sacar para a vitória. A final foi garantida no segundo match point após 2h20 de partida.

Na decisão, Pegula tem um histórico favorável contra as duas possíveis rivais. Contra Amanda Anisimova, 16ª do ranking, ela venceu as três partidas disputadas, e no confronto com a campeã do Aberto da Austrália de 2020 e 39º do mundo, Sofia Kenin, são três vitórias em cinco jogos.