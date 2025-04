Grêmio encara o Ceará em busca da segunda vitória no Brasileirão

O retrospecto entre os dois times aponta equilíbrio, com uma leve vantagem para os gaúchos. Em 20 confrontos, o Grêmio venceu nove, o Ceará levou a melhor em seis oportunidades e houve cinco empates. Jogando em Fortaleza, porém, o clube nordestino tem números melhores: foram cinco vitórias, quatro empates e apenas duas derrotas.

Com a maratona de jogos entre Brasileiro e Sul-Americana, Quinteros tem promovido um leve rodízio para preservar o elenco. A tendência é que a base da equipe que venceu o Atlético seja mantida, com os retornos de Edenílson e Camilo ao meio-campo.

Cristian Olivera, que vem se revezando com Pavón pelo lado direito do ataque, também pode começar jogando. Recuperado de lesão e autor do gol da vitória sobre o Sportivo Luqueño, Braithwaite é forte candidato a começar entre os titulares.

"Temos de fazer o time jogar bem os 90 minutos. Temos que melhorar na construção do jogo, na posse de bola e na finalização. Não temos muito tempo para trabalhar, mas estamos evoluindo", destacou o técnico tricolor.

Já o Ceará permanece sem as presenças de quatro jogadores. Era aguardada a volta do zagueiro Ramon Menezes, que começou a transição, mas a tendência é de ser preservado para evitar risco de nova lesão. O mesmo serve para o ponta Bruno Tubarão, realizando fisioterapia e trabalhos condicionantes no campo.

O volante Richardson, por outro lado, deve ficar mais três meses longe dos gramados, sendo desfalque no Ceará desde o meio de fevereiro. O cabeça de área será submetido a procedimento cirúrgico para tratamento de uma fascite plantar; já o atacante Pedro Henrique permanece em tratamento para lesão do ligamento colateral medial do joelho.