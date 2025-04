Corinthians defende tabu de 18 anos contra o Vasco em casa

Para piorar, o Corinthians está desfalcado de Hugo Souza, que para por pelo menos um mês por causa de problema na coxa, e Rodrigo Garro, enviado à Espanha para tratar uma tendinopatia patelar no joelho direito, sem previsão de retorno aos gramados. Ambos são considerados peças-chave no time corintiano.

Para o duelo com o Vasco, a tendência é que Ramón Díaz repita a escalação utilizada na quinta-feira, com Matheus Donelli no gol e com Ángel Romero formando o ataque com Memphis Depay e Yuri Alberto. O lateral Fabrizio Angileri sentiu problema na coxa esquerda e é dúvida. Caso não vá a campo, Matheus Bidu será o titular. Gustavo Henrique saiu da partida contra o Huracán com dores e também pode ficar de fora.

Do outro lado do confronto, o Vasco chega com relativa pressão após deixar escapar a vitória diante do Melgar, no Peru, também pela Sul-Americana. O time carioca chegou a abrir 3 a 1, mas sofreu com a bola aérea e estreou com empate por 3 a 3 no torneio continental.

Philippe Coutinho, destaque da equipe no ano, deve ser titular. Os comandados do técnico Fábio Carille estrearam com vitória de virada por 2 a 1 sobre o Santos.

O Vasco entra em campo também com a missão de encerrar um incômodo tabu. Os cariocas nunca venceram o Corinthians na Neo Química Arena. Além disso, não derrotam o time corintiano jogando fora de casa há 18 anos. A última vez foi em 2007, quando o cruzmaltino levou a melhor no Pacaembu, por 1 a 0, em jogo do Brasileirão. A equipe paulista terminou rebaixada naquele ano.

Em todas as competições foram disputados 105 jogos entre as duas equipes, com 47 vitórias do Corinthians, 33 empates e 25 triunfos do Vasco.