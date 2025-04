Botafogo volta ao Engenhão diante do Juventude pela segunda rodada do Brasileirão

Campeão brasileiro de 2024, o Botafogo volta para o Engenhão em sua primeira apresentação pela edição 2025. Neste sábado, às 21h30, terá pela frente o Juventude pela segunda rodada da competição. Na rodada inaugural, enquanto os cariocas empataram sem gols com o Palmeiras, em São Paulo, os gaúchos ganharam por 2 a 0 do Vitória, em Caxias do Sul (RS).

Apesar da histórica temporada passada, inclusive com a conquista inédita da Copa Libertadores, o Botafogo ainda não conseguiu resgatar a confiança do seu torcedor. O time ainda está longe de lembrar aquele que encantou o continente no ano passado.

E ainda sofre com o peso da perda de dois títulos: a Super Copa Rei, para o Flamengo, e a Recopa Sul-Americana para o Racing, da Argentina. Mas o time mostrou evolução nos últimos dois jogos, quando teve o comando do português Renato Paiva. Empatou com o Palmeiras na primeira rodada e no meio de semana perdeu por 1 a 0 para o Universidad do Chile, na estreia pela Libertadores.