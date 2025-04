Vindos da elite, Athletico e Criciúma estreiam na Série B em busca de rápida recuperação

No mesmo horário, o Criciúma estreia em casa, no Estádio Heriberto Hulse, diante do Operário-PR, campeão no Paraná. O time catarinense não foi bem no estadual, caindo nas quartas de final para o Joinville e agora foca em seu principal objetivo na temporada.

O primeiro jogo da Série B, porém, será realizado um pouco antes, às 19h, entre os remanescentes Goiás e Amazonas, no Estádio Hailé Pinheiro, a Serrinha, em Goiânia (GO). Os donos da casa caíram nas semifinais do estadual para o Vila Nova, enquanto os amazonenses foram campeões diante do Nacional.

Em 2024, o Goiás ficou em sexto lugar na Série B com 63 pontos, apenas um a menos do que o quarto colocado Ceará. O Amazonas fez uma campanha segura logo em sua estreia e terminou em 11º com 52 pontos.

A rodada inaugural seguirá com três jogos no sábado, três no domingo e um na segunda-feira. A competição terá apenas três times paulistas, quatro a menos do que em 2025. Isso porque Santos e Mirassol subiram, enquanto Ituano, Guarani e Ponte Preta desceram para a Série C. Ficaram Botafogo e Novorizontino, além da recém-chegada Ferroviária.

Confira os jogos da 1ª rodada da Série B:

SEXTA-FEIRA