Ponte Preta anuncia meia-atacante Diego Tavares e centroavante Vintecinco

O segundo nome confirmado é o experiente Diego Tavares. Meia de boa movimentação e capacidade de atuar próximo ao ataque, ele chega para disputar espaço com Elvis e Serginho no setor de criação. Com larga experiência no futebol nacional, Tavares vestirá a camisa da 17ª equipe em sua carreira profissional, que inclui passagens por clubes como Brusque, Remo, Vila Nova, Figueirense, Sampaio Corrêa, Fortaleza e Avaí.

No primeiro semestre, Diego Tavares defendeu o Paraná no Campeonato Paranaense, onde participou de nove partidas e marcou um gol. Sua experiência e versatilidade são vistas como peças importantes para o elenco alvinegro ao longo da disputa da Série B, competição conhecida pelo alto nível de exigência física e tática.

A Ponte Preta estreia na Série C na semana do dia 13 de abril, fora de casa, contra o Figueirense, no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis. Até lá, a comissão técnica pretende intensificar os trabalhos com os recém-chegados para que ambos estejam à disposição na estreia.