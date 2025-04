Hummels anuncia aposentadoria e agora só quatro alemães do 7 a 1 seguem na ativa

Mats Hummels, zagueiro titular da Roma e vice-campeão da Liga dos Campeões na última temporada, anunciou sua aposentadoria do futebol nesta sexta-feira, aos 36 anos. O jogador estava no elenco da Alemanha na Copa do Mundo de 2014, no 7 a 1 diante do Brasil, e amplia a lista de aposentados que entrou em campo no Mineirão.

Ao pendurar as chuteiras ao final desta temporada, terminando o ano com a equipe italiana, apenas quatro atletas alemães que atuaram na semifinal do Mundial de 2014, seguirão em atividade: Manuel Neuer, Jérôme Boateng, Thomas Muller e Julian Draxler. Os demais, já encerraram suas atividades no futebol.

Hummels foi titular naquela tarde de 2014, em Belo Horizonte. Ele formou a dupla de zaga ao lado de Boateng, mas pouco precisou fazer na goleada por 7 a 1. Também iniciou a final com a Argentina, no Maracanã - vitória por 1 a 0, que permitiu aos alemães comemorarem o tetracampeonato mundial no Brasil.