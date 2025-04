Golden State Warriors supera os Lakers em confronto direto da Conferência Oeste da NBA

Maior pontuador da rodada com 37 pontos, o armador Stephen Curry fez a diferença na vitória do Golden State Warriors sobre o Los Angeles Lakers por 123 a 116 em partida realizada na Crypto Arena. O duelo, que teve o peso de confronto direto, aproximou ainda mais as duas equipes na classificação da Conferência Oeste. Com o resultado positivo, a franquia de São Francisco aparece na quinta colocação, uma posição atrás dos Lakers, que sustenta a sua vantagem sobre o rival com um triunfo a mais (46 a 45).

A partida marcou uma batalha particular de dois veteranos. Curry foi determinante, de fato, a partir da segunda metade do embate. Só no terceiro quarto, ele anotou 16 pontos e levou o seu time a impor um ritmo mais forte. Do outro lado, LeBron James também deu trabalho ao adversário, anotou 33 pontos, deu nove assistências e cresceu de produção no final. Em uma noite apenas regular, Luka Doncic se destacou nos rebotes (oito) e nas assistências (sete). Nos arremessos, ele não foi tão efetivo (19) e sofreu com a marcação.

A parte defensiva dos Warriors, aliás, foi o que chamou a atenção no período decisivo do compromisso. Sempre que os Lakers tentavam ir para cima, o time conseguia bloquear o garrafão. Já com a posse de bola, Curry tratou de ser a válvula de escape para selar o triunfo.