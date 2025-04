De Bruyne anuncia saída e Manchester City continua com 'desmonte' em pior ano de Guardiola

Kevin de Bruyne, titular e ídolo do Manchester City desde 2015, não continuará no clube ao final desta temporada e ficará livre no mercado. Dez anos desde sua chegada à Inglaterra, o meio-campista belga decidiu não renovar e deixar a equipe após o término do Mundial de Clubes. Com isso, o clube continua o desmonte do elenco multicampeão no pior ano de Pep Guardiola à frente do comando técnico.

O meio-campista revelou sua decisão por meio de uma carta, divulgada no Instagram. "Irei direto ao ponto e deixá-los saber que estes serão meus últimos meses como jogador do Manchester City. Não é fácil escrever isso, mas como jogadores sabemos que, eventualmente, este dia chega. Ele está aqui, e vocês merecem ouvir primeiro de mim", escreveu o jogador. O contrato do atleta se encerraria ao final desta temporada.

De Bruyne chegou ao Manchester City em 2015, ainda antes do início da era Pep Guardiola no clube. Um dos destaques do Wolfsburg na temporada anterior, ele havia tido uma passagem apagada pela Inglaterra, no Chelsea, anos antes, foi contratado por 52 milhões de libras e, desde a primeira temporada, se mostrou um dos destaques da equipe.