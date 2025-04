Com a menos, Goiás segura vitória diante do Amazonas em estreia na Série B

O Goiás conseguiu uma vitória importante logo na estreia da Série B do Campeonato Brasileiro. Na noite desta sexta-feira, no primeiro jogo da competição, superou o Amazonas por 1 a 0 no Hailé Pinheiro, em Goiânia (GO). O único gol foi marcado por Rodrigo Andrade e o time esmeraldino jogou com um a menos desde o começo do segundo tempo, após expulsão de DG.

O Goiás tenta mais uma vez brigar pelo acesso, já que em 2024 terminou em sexto lugar com 63 pontos, apenas um a menos do que o quarto colocado Ceará. Já o Amazonas faz apenas sua segunda participação na segunda divisão. Na temporada passada, fez campanha segura e terminou em 11º com 52 pontos.

O jogo teve o cenário completamente alterado quando o Goiás abriu o placar logo aos três minutos. Pedrinho fez boa jogada na direita, chegando à linha de fundo, e tocou para trás. Rodrigo Andrade, perto da meia-lua, mas já dentro da área, chutou de primeira e rasteiro para fazer 1 a 0.