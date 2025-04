Campeão paranaense, Operário-PR estreia na Série B com vitória sobre o Criciúma

A partir daí, o ritmo do jogo caiu um pouco, mas o Operário-PR seguiu em cima e empatou aos 37 minutos, em um lance polêmico. Vinicius Mingotti recebeu com liberdade pela direita e cruzou rasteiro para Rodrigo Rodrigues completar para o gol. O árbitro analisou as imagens do VAR antes de confirmar o gol, por um possível impedimento no começo do lance. Por isso, o primeiro tempo terminou empatado por 1 a 1.

Na volta do intervalo, tudo mudou. Zuluaga, que havia acabado de entrar, fez o gol da virada do Operário-PR. Aos 13 minutos, Allano recebeu do lado direito e tocou para o colombiano que bateu forte, no cantinho, sem chances para o camisa 1 rival, que só olhou a bola entrar.

A partir daí, o Criciúma fez pressão em busca do empate e criou a melhor chance aos 34 minutos. Depois de uma bola levantada na área, Gabriel Novais recebeu livre, mas mesmo de frente para o gol, mandou para fora. Enquanto isso, o Operário-PR seguiu se defendendo como pode e segurou a vitória por 2 a 1.

Os dois times voltam a campo na próxima semana para a disputa da segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Na quinta-feira, o Criciúma visita o Athletico-PR, na Ligga Arena, em Curitiba, às 19h. Já no sábado (12), o Operário-PR recebe o Goiás, no estádio Germano Krüger, às 20h.

FICHA TÉCNICA

CRICIÚMA 1 X 2 OPERÁRIO-PR