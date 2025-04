Caçula entre titulares, Bontempo celebra boa fase no Santos: 'Sempre sonhei jogar o Brasileiro'

O Santos se reforçou bastante para não fazer feio na temporada, na qual retorna à elite nacional, mas diante de tantos jogadores experientes, um garoto vem roubando a cena entre os titulares de Pedro Caixinha: o meio-campista Gabriel Bontempo. Aos 20 anos, o caçula vem jogando enquanto Zé Rafael não se recupera de cirurgia, e agradando. Feliz, ele só fala em seguir ajudando.

"Muito feliz de estar vivendo esse momento, de ter essa oportunidade de jogar no profissional do Santos, sempre foi um sonho", vibra o jovem, que no começo da temporada estava na equipe sub-20 na Copinha de Juniores e não imaginava uma ascensão tão rápida.

"Estou muito feliz em disputar o Brasileiro, a competição que sempre acompanhava desde criança e sonhava jogar. No começo do ano, na Copinha, eu procurei dar o meu melhor, com expectativas de ter oportunidade. Graças a Deus ela veio, consegui ter uma sequência no Paulista e agora focar nesse Brasileiro", reforça o Menino da Vila.