Bayern aproveita expulsão polêmica, quebra série invicta do Augsburg e amplia folga no Alemão

Por outro lado, o Bayern não queria saber de aproximação do rival Leverkusen na briga pelo título e prometia ofensividade fora de casa. Estrela do jogo do primeiro turno, ao anotar os três gols da fácil vitória por 3 a 0 em Munique, o artilheiro Kane era mais uma vez a esperança bávara.

Em jogo que prometia ser parelho, aproveitar as oportunidades era vital. Logo aos 10 minutos, o goleiro Dahmen saiu errado e Musiala, cara a cara, optou por tentar o drible no zagueiro e desperdiçou chance de ouro. Sane ainda mandou na rede pelo lado de fora.

Os donos da casa sofriam com os lançamentos longos do Bayern de Munique às costas dos zagueiros e esbarravam em defesa sólida do outro lado. A primeira oportunidade veio em batida colocada de Essende que quase surpreende Urbig. Foi aplaudido por seu comandante e pelos companheiros.

Crescendo na partida, o Augsburg abriu o marcador em jogada inteligente e com uma pintura. Cobrança rápida de falta de Gouweleeuw para a área, Giannoulis apareceu atrás da marcação, dominou já ajeitando para o pé direito e soltou uma bomba, indefensável.

Quanto o técnico Vincent Kompany já não escondia sua irritação com a apresentação ruim do Bayern, Musiala conseguiu o empate. Sané passou pelos marcadores e cruzou, o atacante brigou pela bola e acertou o giro para deixar tudo igual pouco antes do intervalo.

O Augsburg voltou atrevido do descanso e quase reassumiu o comando do placar nos primeiros minutos. Após dar susto em saída de bola ensaiada, viu Jensen passar pelo marcador e mandar pelo alto. A torcida lamentou a falta de capricho no chute. O "uh" da torcida local voltou logo depois em batida do camisa 9 Essende e defesa esquisitw de Urbig, que ia falhando no lance.