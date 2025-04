Athletico-PR supera o Paysandu e estreia com vitória na Série B

Rebaixado no ano do centenário, o Athletico-PR começou com o pé direito no seu principal objetivo na temporada: o retorno ao Brasileirão. Estreando na Série B do Campeonato Brasileiro, o time paranaense foi até o Mangueirão, em Belém, e superou o Paysandu por 2 a 1.

Com gols de Zapelli e Renan Peixoto, o Athletico dorme na liderança da competição. Leandro Vilela marcou o gol do time paraense, que iniciou a Série B de forma amarga e ainda viu acabar sua sequência de 11 jogos sem perder na temporada.

Medindo a temperatura, as duas equipes iniciaram a partida cautelosos, se estudando bastante e trocando bastante passes na linha defensiva. O Athletico é que tinha mais volume ofensiva, mas sem conseguir finalizar à meta adversária, enquanto o Paysandu sofria com a falta de criatividade para chegar na área.