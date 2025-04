Alpine revela 'erro de julgamento' sobre acidente em treino da F-1 e diz que piloto está bem

A Alpine tranquilizou os torcedores que acompanham a Fórmula 1 ao anunciar, nesta sexta-feira, que Jack Dohan escapou ileso do grave acidente sofrido no início do segundo treino livre para o GP do Japão, realizado nesta madrugada, em Suzuka.

O piloto bateu forte em uma barreira de pneus quando estava em alta velocidade. O impacto causou grandes estragos no carro e ele precisou de uma equipe de resgate para conseguir ser retirado. Em seguida, Doohan foi levado para o hospital.

"Estamos todos aliviados em ver Jack sair ileso de seu incidente no treino livre 2 e felizes em ver que ele está bem após os procedimentos de precaução", disse Oli Oakes, diretor da Alpine, que deu a sua versão para explicar o acidente.