Thaciano projeta duelo com Bahia e pede foco ao Santos por reabilitação no Brasileirão

Sobre o ex-clube, o atleta disse ter um carinho especial. No entanto, ele disse que seu pensamento está na rápida reação da equipe no torneio. "O carinho pelo Bahia é muito grande, mas hoje defendo as cores do Santos. O campeonato é muito difícil e em casa precisamos vencer", afirmou o jogador.

Para esta partida, Caixinha vai contar com o retorno de Soteldo, recuperado de dores no músculo adutor da perna direita. Neymar deu prosseguimento ao fortalecimento que vem realizando. Com a questão da lesão superada, o camisa 10 agora vem aprimorando a parte física para suportar os 90 minutos de uma partida sem riscos de lesões.

A boa notícia ficou por conta do volante Zé Rafael. Ele passou por uma cirurgia na coluna no dia 6 de fevereiro e agora está em fase de recuperação para retornar.

"Estou evoluindo de maneira rápida. Desde o dia seguinte à cirurgia, já senti uma diferença no meu corpo. Acho que esse é o processo. Respeitei o meu tempo. Estou evoluindo fisicamente e espero logo estar no campo com os companheiros para cuidar da parte tática e técnica", afirmou o meio-campista em entrevista ao site do clube.