Flamengo inicia diante do Deportivo Táchira a busca pelo tetracampeonato na Libertadores

Campeão estadual em 2025 e com 14 partidas de invencibilidade, o elenco treinado por Filipe Luís chega na competição após empatar com o Internacional por 1 a 1, no Maracanã, pela primeira rodada do Brasileirão.

O time carioca tem desfalques importantes para o confronto. O meia Gerson não conseguiu se recuperar a tempo de dores na parte posterior da coxa esquerda. O capitão está avançando no processo de recuperação, mas a comissão técnica optou por preservá-lo visando a sequência de jogos que o time terá pela frente.

O lateral-direito Wesley e o atacante Gonzalo Plata também não viajaram para a Venezuela. O brasileiro apresentou sinais de desgaste físico e mialgia, enquanto o equatoriano tem sinais de fadiga generalizada, agora associado a um quadro de faringite e febre. Os atletas defenderam as suas seleções na Data Fifa. Com os desfalques, Varela e Michael, respectivamente, devem estar entre os titulares.

Além do trio, o zagueiro Danilo se recupera de uma lesão na coxa direita e o meia Arrascaeta está no departamento médico tratando de uma lesão no adutor da coxa direita. Os dois, além de Gerson, seguem fazendo trabalhos diários no CT George Helal visando o retorno aos gramados. Não podendo contar com Gerson e Arrascaeta, o técnico deixou uma dúvida no meio-campo entre Allan e Evertton Araújo.

Sem alguns de seus principais jogadores, Filipe Luís decidiu relacionar seis destaques das categorias de base para o confronto: o goleiro Dyogo Alves, o lateral-direito Daniel Sales, os zagueiros Cleiton e João Victor, o meia Joshua e o atacante Wallace Yan. Os garotos do 'Ninho do Urubu' serão opções no banco de reservas.

O Deportivo Táchira atravessa grande momento no Campeonato Venezuelano. É o vice-líder e soma nove partidas, com cinco vitórias, três empates e apenas uma derrota. O time venezuelano tem como principal objetivo nesta edição fazer uma campanha melhor do que a do ano passado, quando foi eliminado na primeira fase. Na ocasião, terminou na lanterna de um grupo que contava com Libertad, do Paraguai, Nacional, do Uruguai, e River Plate, da Argentina.