Ex-preparador físico de Sinner responsabiliza fisioterapeuta por massagem em caso de doping

O caso de doping do tenista italiano Jannik Sinner voltou a ganhar o noticiário nesta quinta-feira com o pronunciamento do ex-preparador físico Umberto Ferrara, um dos envolvidos no episódio.

Acusado de envolvimento, ele se defendeu de qualquer responsabilidade na questão e acusou o fisioterapeuta Giacomo Naldi como culpado em entrevista concedida ao jornal "Gazzeta dello Sport".

Sinner testou positivo para clostebol, um anabolizante, em março do ano passado, durante a disputa do Masters 1000 de Indian Wells. Ferrara reconheceu que a medicação era sua, mas garantiu ter explicado que o medicamento não deveria ser usado no tenista quando o entregou ao fisioterapeuta.