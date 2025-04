Corinthians sente impacto de maratona no início do ano com desgaste e elenco 'baleado'

A derrota do Corinthians para o Huracán por 2 a 1 nesta quarta-feira, na estreia da Copa Sul-Americana, evidenciou o desgaste do elenco alvinegro após sequência de partidas no início do ano. Já em abril, Ramón Díaz sofre com o desgaste do elenco e com uma série de atletas 'baleados' no departamento médico. O cenário se torna ainda mais preocupante pelo calendário com Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e a competição continental a serem disputados até a parada do Mundial de Clubes.

Antes da partida desta quarta-feira, o Corinthians já não contava com Hugo Souza e Rodrigo Garro. Ambos acusaram lesões logo após o título do Campeonato Paulista, diante do Palmeiras, na última semana. O goleiro tem uma lesão de grau dois na coxa direita, que o tirará de ação por pelo menos oito jogos no mês de abril.

Já o argentino, com um problema crônico no joelho direito (tendinopatia patelar), viajou à Espanha para um "procedimento inovador" em um centro de reabilitação de Madri. Ele ficará fora por tempo indeterminado e a tendência é que retorne aos gramados somente no segundo semestre deste ano. Neste primeiro momento, ele permanecerá na Europa por uma semana.