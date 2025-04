Bahia e Internacional se reencontram na Copa Libertadores após 36 anos

O lateral-direito Gilberto, autor do gol na estreia, destacou a importância deste novo confronto: "A expectativa é enorme, tanto para nós jogadores quanto para a torcida. Tivemos a experiência da pré-Libertadores, o que nos ajudou a sentir o clima da competição. Sabemos da dificuldade, mas temos potencial para conquistar um grande resultado, ainda mais com o apoio da nossa torcida."

Do outro lado, o Internacional chega como único time brasileiro invicto em 2025. Com uma série de 13 jogos sem derrotas, sendo nove vitórias e quatro empates, quer iniciar sua 16ª participação na Libertadores com o pé direito. Bicampeão da competição, o Internacional também conquistou recentemente o Campeonato Gaúcho, consolidando sua força na temporada.

Apesar do bom momento, o técnico Roger Machado terá desfalques importantes. O goleiro Rochet, os zagueiros Gabriel Mercado, Clayton e Victor Gabriel, o lateral Bruno Gomes, o meio-campista Gustavo e os atacantes Gabriel Carvalho, Bruno Tabata e Lucca estão fora por lesão.

Com isso, a formação que enfrentou o Flamengo no empate por 1 a 1 na estreia do Brasileirão,no Maracanã, deve ser mantida, com Anthoni assumindo o gol na ausência de Rochet. Ele se lesionou após levar um chute na mão, atingindo justamente o dedo em que usava sua aliança.

FICHA TÉCNICA

BAHIA X INTERNACIONAL