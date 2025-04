Zwiatek anuncia desistência da Billie Jean King Cup e frusta poloneses: 'Tempo para mim'

Mesmo atuando em casa, Swiatek optou por desistir do jogo para treinar mais antes da largada na gira do saibro, na qual buscará se reabilitar na temporada, até então bastante ruim e com eliminações surpreendentes.

"Represento sempre o meu país com orgulho. Joguei tudo o que havia para jogar pelo país no ano passado. Estou extremamente orgulhosa dos sucessos históricos da equipe. Agora é altura de ter mais equilíbrio, focando em mim e no meu treino", explicou a número 2 do mundo. "Mantenho os dedos cruzados pelas garotas e por toda a equipe."