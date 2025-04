Vitória vive noite histórica no Barradão diante do Universidad de Quito pela Sul-Americana

Nesta temporada, o Vitória chegou à final do Campeonato Baiano, mas perdeu o título para o Bahia. Na estreia do Brasileirão, também foi superado pelo Juventude, por 2 a 0, fora de casa. Até agora, em 2025, são 23 partidas, 13 vitórias, sete empates e três derrotas.

O técnico Thiago Carpini teve duas baixas muito importantes no final de semana: o meia Matheusinho e o volante Baralhas, entregues ao departamento médico. Assim, o meio-campo foi formado por Ricardo Ryller, Ronald Lopes e Pepê.

"Não funcionou nossa tomada de decisão, aquele volume ofensivo que a gente conseguiu em alguns jogos no início da temporada, de finalizações e mais efetividade. Mas não é porque não vencemos que está tudo errado. Agora temos a chance de apresentar uma resposta coletiva melhor", disse Carpini.

Os equatorianos fizeram apenas sete jogos até agora na temporada e sofreram a primeira derrota no último sábado, quando levaram 2 a 0 da Liga Universitaria de Portoviejo. No Campeonato Equatoriano, são duas vitórias, três empates e uma derrota.

O time participou da primeira fase da Sul-Americana e, após empate sem gols com o Aucas, do Equador, venceu a disputa dos pênaltis por 4 a 2. Ismael Díaz e Byron Palacios são os destaques do time com quatro gols cada na temporada.

O técnico Diego Martínez não terá o goleiro Rafael Romo, lesionado, e escalará Johan Lara. Outra baixa será o meia Facu Martínez, também lesionado, embora não seja titular.