Vasco estreia na Sul-Americana diante do Melgar e preocupado com a altitude

Depois de cinco anos, o Vasco volta a disputar uma competição internacional. Nesta quarta-feira, o clube carioca vai fazer a sua estreia na Copa Sul-Americana, contra o Melgar, do Peru. O duelo acontecerá no estádio Monumental Virgen de Chapi, às 19h. Os dois times estão no Grupo G da competição, ao lado de Lanús, da Argentina, e Puerto Cabello, da Venezuela.

O palco do confronto está localizado em Arequipa, cidade que fica às margens do vulcão Misti, um dos mais visitados pontos turísticos da região. Em seu primeiro desafio, o Cruzmaltino terá que encarar a altitude. O estádio está a 2.300 metros acima do nível do mar.

O Vasco chega confiante para esta partida após vitória por 2 a 1 sobre o Santos, no último domingo, pela primeira rodada do Brasileirão. O time vai contar com o retorno de três jogadores. O zagueiro Lucas Oliveira e os volantes Juan Sforza e Souza voltaram a compor a lista de relacionados após ficarem de fora no último fim de semana.