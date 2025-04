São Paulo vai à Argentina reencontrar Talleres na estreia da Libertadores

O confronto mais marcante, porém, foi em 2019, na segunda fase do torneio, ainda antes da fase de grupos. O Talleres era treinado por Juan Pablo Vojvoda, hoje no Fortaleza, e bateu os são-paulinos por 2 a 0 em Córdoba.

Na volta, o time que tinha veteranos como Nenê e Hernanes não conseguiu reverter o resultado. Após um empate por 0 a 0, o São Paulo foi eliminado da Libertadores. A queda resultou na demissão de André Jardine.

O técnico havia sido efetivado há quatro meses, após assumir o time principal no lugar do uruguaio Diego Aguirre. Ao todo, foram apenas 13 jogos de Jardine no comando do São Paulo, três como interino e 10 efetivado. O treinador ainda continuou no São Paulo, mas em outra função por mais dois meses.

Depois, assumiu a seleção brasileira Sub-20, o que resultou no ouro olímpico em Tóquio. "Ali (no São Paulo) foi uma consolidação da minha carreira. Três anos no Sub-20, com muitas conquistas, com muitos jogadores importantes formados. Isso passou a me tornar um profissional um pouco mais conhecido já ao nível de Brasil e que acabou me levando depois para a seleção. A passagem no profissional, apesar de ter sido curta, claro que foi importante, me deu essa experiência", avalia em conversa com o Estadão.

A maneira que se deu a saída não é considerada uma mágoa pelo técnico. "Foi o trabalho no São Paulo que mais me credenciou para assumir a seleção olímpica e que, aí, sim, com o ouro olímpico, a gente sabia que iam se abrir portas, como essa aqui do México, que hoje me sustenta e me coloca no mercado já profissional, com muita força e com uma experiência bastante aceitável para estar no cargo em que eu estou."

André Jardine é hoje o técnico brasileiro de mais sucesso no exterior. Ele ostenta o tricampeonato mexicano com o América e busca o tetra no Clausura desta temporada. O time é líder, com três pontos de vantagem para o Toluca, segundo colocado. O clube tem o segundo melhor ataque do torneio, com 29 gols em 13 jogos, ficando atrás apenas do Toluca (33), além de ostentar a melhor defesa, com apenas oito gols sofridos.