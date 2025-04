São Paulo é pouco criativo, mas tem alívio com gol de Alisson em estreia na Libertadores

O São Paulo começou a Libertadores com o pé direito. Ao menos no resultado. O time paulista bateu o Talleres, por 1 a 0, no Estádio Mario Alberto Kempes, em Córdoba, na Argentina.

A vitória faz com que a equipe divida a liderança do Grupo D com o Libertad. No outro jogo, na terça-feira, os paraguaios superaram o Alianza Lima pelo mesmo placar. A vantagem é paulista pela diferença no número de cartões.

Os peruanos serão o adversário são-paulino na próxima rodada. Antes disso, São Paulo visita o Atlético Mineiro, no domingo, no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro.