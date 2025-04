Primavera segura Capivariano e decisão da Série A2 do Paulista fica aberta

No duelo entre os melhores times da Série A2 do Paulistão, o Primavera fez valer a melhor defesa do torneio ao segurar um empate sem gols contra o melhor ataque, o Capivariano, nesta quarta-feira, na Arena Capivari, pela partida de ida da grande decisão. Em um jogo truncado e marcado por forte marcação, as equipes pouco criaram, deixando a decisão do título em aberto para o confronto de volta. Vale lembrar que, independentemente do resultado final, ambos os clubes garantiram o acesso e estarão na elite do futebol paulista em 2026.

A grande decisão será neste sábado, às 15h, no Estádio Ítalo Mário Limongi, em Indaiatuba, com expectativa de casa cheia e cerca de 8 mil torcedores. Quem vencer, levanta a taça. Em caso de novo empate, a disputa vai para os pênaltis, aumentando ainda mais a tensão na luta pelo título da Série A2.

