Milan e Inter fazem grande clássico e empatam no primeiro duelo da semifinal da Copa da Itália

Milan e Internazionale honraram a tradição do clássico de Milão, nesta quarta-feira, com uma grande partida no San Siro pela primeira partida da semifinal da Copa da Itália. O empate por 1 a 1 deixa a decisão para dia 23, quando os times voltam a se enfrentar no mesmo local.

O vencedor deste confronto vai enfrentar Bologna ou Empoli, que jogam no dia seguinte. No primeiro duelo, terça-feira, o time bolonhês ganhou por 3 a 0.

O primeiro tempo foi muito bem disputado com Milan e Inter se revezando no ataque e na construção de boas jogadas. Ao final dos primeiros 45 minutos, o placar sem gols não refletiu a produção dentro de campo.