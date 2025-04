Grêmio joga mal, mas bate Sportivo Luqueño na estreia da Copa Sul-Americana

Com a vantagem, o Grêmio parecia mais tranquilo em campo, mas uma falha defensiva acabou custando caro. Aos 29, Jemerson tentou sair jogando, mas errou e mandou a bola para a lateral. O Sportivo Luqueño cobrou rapidamente e aproveitou a desatenção da defesa. Santander recebeu livre nas costas da marcação, dentro da área e tocou na saída de Volpi para empatar a partida.

Mesmo após o empate, o Grêmio buscou reagir e quase marcou novamente. Pavón teve uma boa chance, mas parou no goleiro Alfredo Aguilar, que fez grande defesa. Sem novas alterações no placar, as equipes foram para o intervalo com o empate por 1 a 1, deixando o confronto aberto para a segunda etapa.

O segundo tempo foi mais equilibrado, com o Sportivo Luqueño tentando pressionar, empurrado por sua torcida. No entanto, aos 25, o Grêmio retomou a liderança no placar com uma jogada bem trabalhada. Edenilson iniciou a construção pelo meio e acionou Cristian Olivera na direita. O atacante cruzou com precisão, e Braithwaite, uma das novidades da equipe na viagem ao Paraguai após se recuperar de lesão, mostrou seu faro de gol ao cabecear para as redes, colocando o Grêmio novamente em vantagem.

O Sportivo Luqueño ainda tentou reagir e evitar a derrota, mas voltou a ter um gol anulado. Após um cruzamento na área, Volpi fez uma grande defesa, e no rebote, Walter González empurrou para as redes. No entanto, a arbitragem marcou falta do centroavante em João Pedro no lance, frustrando a equipe paraguaia e garantindo a vitória do Grêmio no Defensores del Chaco.

Na próxima rodada, o Grêmio recebe o Atlético Grau-PER, na terça-feira, às 19h, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS). No mesmo dia, às 21h30, o Sportivo Luqueño visita o Godoy Cruz-ARG, no Malvinas Argentinas, em Mendoza.

FICHA TÉCNICA