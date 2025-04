FPF proíbe símbolos de organizadas do Corinthians em estádios de SP após final com o Palmeiras

A Federação Paulista de Futebol (FPF) acatou a recomendação do Ministério Público e publicou uma portaria, nesta quarta-feira, que proíbe a entrada de qualquer indumentária e objetos, como faixas e bandeiras, que identifiquem associados de seis torcidas organizadas do Corinthians. O veto, válido até o final de 2025, é uma punição em razão dos sinalizadores que foram acesos e atirados ao gramado durante a final do Paulistão, em que o time alvinegro se tornou campeão em cima do rival Palmeiras, na Neo Química Arena.

A portaria entrou em vigor já nesta quarta, data em que o Corinthians enfrentou o Huracán pela Copa Sul-Americana, em Itaquera, e é direcionada às uniformizadas Gaviões da Fiel, Camisa 12, Fiel Macabra, Pavilhão 9, Estopim da Fiel e Coringão Chopp.

Em publicação nas redes sociais, os Gaviões da Fiel orientaram seus membros a irem ao estádio vestindo a "camisa da proibição", uma versão da camisa da torcida uniformizada estampada apenas com o símbolo do Corinthians. No mesmo comunicado, dizem que "nosso departamento jurídico já está avaliando a situação".