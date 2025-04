Flamengo embarca para estreia na Libertadores sem Gerson e mais quatro desfalques de peso

As ausências de última hora são por causa de desgaste muscular que podem se agravar para contusões mais sérias. "Wesley apresentou sinais de desgaste físico e mialgia após a Data Fifa de março. O Departamento Médico do clube o considerou sem condições de jogo para esta quinta-feira e, portanto, não viaja para a Venezuela", avisou o Flamengo sobre seu lateral-direito.

O problema é semelhante ao do equatoriano Gonzalo Plata. "Após da Dta Fifa, o jogador apresentou sinais de fadiga generalizada, agora associado a um quadro de faringite e febre. Por estes motivos, foi vetado da viagem para a Venezuela pelo Departamento Médico."

Wesley havia jogado os 90 minutos diante do Internacional, enquanto Plata entrou do decorrer da partida de estreia no Brasileirão. Varela assume a vaga na lateral direita no estádio Pueblo Nuevo, com o garoto Daniel Sales como opção.

Filipe Luís relacionou 24 jogadores para a viagem. Ainda sem Pedro, Ayrton Lucas e Viña, precisou chamar sete garotos da base: o goleiro Dyogo Alves e Joshua, o lateral-direito Daniel Sales, os zagueiros Cleiton e João Victor, o meia Joshua e o atacante Wallace Yan.