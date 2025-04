Endrick revela inspiração em lenda do Real Madrid: 'Me disse para ver os vídeos dele'

Titular nesta terça-feira, Endrick voltou a marcar com a camisa do Real Madrid na Copa do Rei. O atacante foi às redes após passe de trivela de Vinícius Júnior e teve tranquilidade para encobrir o goleiro Remiro, da Real Sociedad, em um dos gols que garantiu a classificação da equipe merengue à decisão da competição espanhola. Mas esse tento do jovem não seria possível sem a ajuda de um outro ídolo dos madrilenhos.

Em seu período na Espanha, Endrick já contou com ajudas e conselhos de diversas personalidades do Real Madrid. Entre elas, Raúl González, maior artilheiro do clube até a chegada de Cristiano Ronaldo. Durante uma sessão de treinamentos no Castilla, equipe de desenvolvimento do Real Madrid, o ídolo merengue conversou com Endrick justamente sobre a "cavadinha" e como o recém-contratado atacante poderia melhorar.

"Quando eu treinava no Castilla, com o Raúl, tentei as cavadas e falhei. Ele me disse: 'Ei, você tem de assistir meus vídeos, eu cavava muito bem'", contou Endrick. O conselho surtiu efeito e, nesta terça-feira, o ex-palmeirense marcou o primeiro gol merengue na partida - derrota por 4 a 3 no tempo normal e 1 a 0 na prorrogação, que garantiram a classificação à final da Copa do Rei.