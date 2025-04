Endrick começa a brilhar com gols no Real Madrid enquanto é ignorado na seleção brasileira

Endrick caiu nas graças de Carlo Ancelotti. Mesmo com apenas cinco jogos como titular do Real Madrid neste ano, o atacante conquistou sua titularidade na Copa do Rei e ganhou minutos pelo clube merengue. Nesta quarta-feira, com o gol marcado diante da Real Sociedad, chegou ao seu sétimo na temporada, com três somente nas últimas quatro partidas como titular.

Contra a Real Sociedad, o atacante marcou o gol que abriu o placar no Santiago Bernabéu. Ele foi escolhido por Ancelotti ao invés de Kylian Mbappé, que chegou ao duelo com quatro gols nas últimas duas partidas. Mesmo com essa fase positiva na Copa do Rei - que o fez se igualar com Julián Álvarez na artilharia da competição -, ele seguiu sem estar entre as prioridades de Dorival Júnior na seleção brasileira.

Antes da demissão do treinador, Endrick havia ficado fora das últimas duas convocações. Ele entrou na lista final de março após corte de Neymar, lesionado, mas não estava entre as prioridades de Dorival para as partidas contra Colômbia e Argentina nas Eliminatórias. Nestes jogos, também perdeu a titularidade para Matheus Cunha e João Pedro, atletas do Wolverhampton e Brighton, na Premier League.