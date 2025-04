De volta à Sul-Americana após nove anos, Vitória busca empate diante do Universidad de Quito

Com o passar do tempo, a paciência da torcida foi acabando e deixando o time nervoso em campo. Aproveitando isso, os visitantes apelaram para a catimba e com muitas faltas, deixando o jogo pegado, principalmente no meio de campo. Na reta final, mesmo voltando com o volume ofensivo, pouco fez e deixou o campo sob tímidas vaias.

O Vitória voltou mais agressivo para a etapa complementar. Mosquito fez bela jogada individual e parou no goleiro. Quando o jogo parecia encaixado, o Universidad aproveitou o erro da defesa e abriu o placar, aos oito minutos, com Londoño. Logo depois, aos 18, o time equatoriano ficou com um jogador a menos, após expulsão de Luis Castillo. Com um a mais, era de se esperar um Vitória indo para o tudo ou nada para salvar sua estreia.

De tanto pressionar, conseguiu um pênalti, após toque de mão do defensor equatoriano. Matheuzinho converteu e mudou totalmente o panorama da partida. Porém, o que se viu foi o adversário explorando o contra-ataque e quase marcou, se não fosse pela grande intervenção de Lucas Arcanjo. Depois, contou com a sorte após Ismael Díaz chutar para fora. Na reta final, os baianos voltaram a pressionar, mas esbarraram na defesa adversária e o empate permaneceu até o apito do árbitro.

O Vitória volta a campo no domingo, quando recebe o Flamengo, às 18h30, no Barradão. Pela Sul-Americana, atua na próxima quinta-feira, diante do Defensa Y Justicia-ARG, fora de casa.

FICHA TÉCNICA

VITÓRIA 1 X 1 UNIVERSIDAD DE QUITO-EQU