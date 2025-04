Daria Kasatkina troca Rússia pela Austrália após guerra e ganha fácil 1º jogo sob nova bandeira

"Bem, aconteceram duas vezes (o anúncio como australiana), na caminhada até a quadra e no aquecimento. Eu não conseguia segurar meu sorriso, mesmo um pouco estressada e nervosa antes da partida", afirmou. São mudanças na minha vida e eu simplesmente não consegui lidar com o sorriso. Obrigada pelo seu apoio, recebi tantas mensagens, tanto apoio. Foram dois anos difíceis (pela guerra) e estou muito feliz de estar aqui e me sentir assim (australiana)."

No jogo, Kasatkina (5ª favorita) foi arrasadora desde o começo, largando logo com 5 a 0 no primeiro set. Após a norte-americana anotar sem ponto de honra, ela fechou sem sustos no serviço. O segundo set foi o inverso. A australiana quebrou de cara, mas perdeu o serviço a seguir, antes de aplicar cinco pontos diretos e fechar com novo 6 a 1 para avançar às oitavas de final.

Outras cabeças de chave também somaram boas vitórias nesta quarta-feira. Diana Schneider (5ª) fez 6/3 e 6/2 no confronto russo com Polina Kudermetowa, enquanto a norte-americana Emma Navarro (4ª) passou pelo compatriota Hailey |Baptiste com 6/4 e 6/3.

Destaque, ainda, para os avanços da russa Ekaterina Alexandrova (9º), com 6/3 e 6/0 sobre a local Ann Li, da letã Jelena Ostapenko (11ª), após 7/5 e 6/2 sobre Louisa Chirico, também dos Estados Unidos, e de Anna Kalinskaya (14ª), também da Rússia, que fez 6/1 e 6/4 sobre a americana Caty McNally.