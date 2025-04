Corinthians estreia na Sul-Americana com desfalques em meio a maratona de jogos

O Corinthians dá início a sua trajetória na Copa Sul-Americana nesta quarta-feira, às 19h, diante do Huracán, da Argentina, em confronto na Neo Química Arena. O time paulista tem desfalques importantes para a partida, que acontece em meio a uma maratona de jogos da equipe alvinegra.

A partida é válida pela primeira rodada da fase de grupos. A chave do Corinthians conta ainda com América de Cali, da Colômbia, e Racing de Montevidéu, do Uruguai. O time do Parque São Jorge se classificou à Sul-Americana após cair na terceira fase da pré-Libertadores.

Os comandados do técnico Ramón Díaz não tiveram muito tempo para comemorar após a conquista do Paulistão na última quinta-feira, o primeiro troféu do Corinthians em seis anos. No sábado, a equipe desembarcou em Salvador, onde empatou por 1 a 1 com o Bahia no dia seguinte, utilizando um time inteiramente reserva, com exceção de Yuri Alberto. A delegação alvinegra voltou à capital paulista na madrugada de segunda-feira.